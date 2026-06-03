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SERRAVALLE P.SE (PT) - TUTTO PRONTO PER LA XXV EDIZIONE DI SERRAVALLE JAZZ

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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La Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese rinnova l’appuntamento con il Serravalle Jazz, storico festival che taglia il traguardo della 25ma edizione. Il cartellone di quest’anno unisce grandi stelle ed emozionanti celebrazioni artistiche. L’appuntamento, per il quale è già partita la prevendita dei biglietti, è dal 23 al 26 agosto.

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