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MASSA - PIU’ CONTROLLI DOPO L’OMICIDIO BONGIORNI

Rachele Campi
Rachele Campi
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Controlli rafforzati nelle zone considerate più al rischio e limitazioni agli orari dei locali e il divieto di vendita per asporto di bevande contenitori di vetro. È l’amministrazione comunale di Massa e Carrara ad annunciare le nuove misure che entreranno in vigore a partire da domani venerdì 17 aprile a seguito della morte di Giacomo Bongiorni avvenuta domenica scorsa in Piazza Palma a Massa. Le indagini e gli interrogatori proseguono si cerca di capire chi possa aver sferrato il colpo letale al 47enne. Le misure straordinarie riguardano entrambi i comuni. Da domani i locali dovranno chiudere in anticipo alla 0:30, con sgombero entro le una degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande. Il divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici su tutto il territorio comunale in tutti gli alimentari, minimarket, supermercati e esercizi di vicinato dalle ore 20:00. Un’ ordinanza che resterà in vigore fino a domenica 31 maggio 2026. Dal 17 aprile al 15 settembre su tutto il territorio comunale è vietata la vendita, l’uso e il consumo in aree pubbliche di bevande alcoliche, contenute in bottiglie e contenitori di vetro ed è obbligatorio prima della chiusura dell’attività commerciale, effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie. Due ordinanze queste, che erano state annunciate già dal primo cittadino Francesco Persiani e che da domani entreranno in vigore.

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