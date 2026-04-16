TOSCANA - LA PARTITA DEL FUTURO CON I PROGETTI DEGLI STUDENTI TOSCANI

Con il progetto “L’arco della lana e della seta” sono gli studenti del liceo artistico “Brunello Brunelleschi” di Montemurlo (PO) i vincitori di TOSCANA Bene Comune – #La Partita del Futuro’, una partita che ha coinvolto i giovani dai 16 ai 19 anni di 1.333 scuole secondarie di II grado impegnate a prendere coscienza dell’importanza dei beni comuni nel proprio territorio. L’iniziativa, promossa da Fondazione Communia – Rete nazionale per i Beni Comuni, da OsPTI – Osservatorio per le Policy Transdisciplinari Internazionali, e da Banca Cambiano, è stata ideata e coordinata da Cinzia Rossi. Il coinvolgimento delle scuole è stato possibile grazie al patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana – Ministero dell’Istruzione e del Merito. A votare il miglior progetto che verrà realizzato in concreto gli studenti stessi al Teatro Cartiere di Carrara a Firenze , un evento con un forte impatto sociale, per far sì che le scuole diventino espressione di cittadinanza attiva e ispiratrici di modelli di prossimità per le loro comunità.