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FIRENZE - BIGAZZI (CONFINDUSTRIA): “SERVE PIANO EUROPEO CONTRO LA CRISI”

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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In realtà è molto laica e concreta la preoccupazione del Presidente di Confindustria Toscana sul futuro economico in questo momento di congiuntura sfavorevole (tra la fine dei fondi PNRR e l’aumento dei costi dell’energia). Parla infatti di stagflazione, quella fase economica negativa caratterizzata, contemporaneamente, da alta inflazione e stagnazione economica. Un’incertezza che esemplifica anche la presidente di Assopellettieri. Bigazzi si associa alla richiesta all’Europa di Patuelli, presidente dell’ABI (Associazione Bancaria) di una sorta di nuovo PNRR per questo momento di crisi.

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