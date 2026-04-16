Attualità

MASSA CARRARA - CPR AD AULLA? SI SCATENANO LE REAZIONI POLITICHE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Il governo vuole aprire un Centro per il Rimpatrio in Toscana, a Pallerone, nel comune di Aulla. Tuona il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. “Il CPR non sta neppure nella Costituzione, – dice – la detenzione di coloro che sono destinati al rimpatrio non è di due o tre giorni, ma di mesi, anni. Il cpr diventa luogo di degrado. Sono contrario al Cpr in Lunigiana un luogo storico da valorizzare e farò di tutto perchè ciò non avvenga”. La notizia è arrivata nelle sedi regionali attraverso una breve lettera spedita al presidente dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Sul sito di Pallerone sarebbero in corso valutazioni di fattibilità. Contrario al centro anche il sindaco di Aulla Roberto Valettini che in un post su facebook annuncia che darà comunicazione al prefetto dell’inidoneità dell’area. Dopo due delibere già approvate all’unanimità in consiglio comunale, il primo cittadino afferma che la difesa di Aulla e della Lunigiana viene prima di ogni logica politica e che continuerà a ribadire il suo no in ogni sede istituzionale. A chiedere che la regione Toscana non sia da ostacolo al progetto del cpr il deputato della Lega Andrea Barabotti. Ferma l’assessora regionale all’immigrazione Alessandra Nardini. “I cpr negano diritti e dignita – dice – e non dovrebbero esistere ne in Toscana ne altrove”. Per il segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi “la scelta è grave e sbagliata. E conclude la Toscana ha una tradizione opposta e cioè basata sull’accoglienza diffusa e l’integrazione”.   

Articoli correlati

PISA - DIVIETO PER I NUOVI NEGOZI DI...

TOSCANA - LA PARTITA DEL FUTURO CON I...

MONTECATINI TERME - PROROGATA LA ZONA ROSSA NEL...

Siena - Mps, assemblea dei soci decreta il...

FIRENZE - L’INSTALLAZIONE NEL CORTILE DI STROZZI CHE...

MASSA - OMICIDIO BONGIORNI, DAVANTI AL GIP I...

FIRENZE - BIGAZZI (CONFINDUSTRIA): “SERVE PIANO EUROPEO CONTRO...

FIRENZE - GIORNATA DEL MADE IN ITALY: SI...

MASSA - IN MIGLIAIA IN PIAZZA PER L’OMICIDIO...

BRUXELLES - IL CALCIO STORICO IN MOSTRA AL...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia