FIRENZE - “CALCIO, INVENZIONE INFINITA” IN SCENA AL TEATRO VERDI

Alessio Poggioni
Dopo il successo del libro, “Calcio, invenzione infinita” diventa uno spettacolo teatrale, con le stesse finalità solidali con cui era nato il volume. Il nuovo progetto firmato dall’Organizzazione di Volontariato “Firenze con Te” sbarca sabato 4 ottobre al Teatro Verdi di Firenze. Firmato dal regista Marco Lombardi, l’evento è la trasposizione teatrale della storia del calcio raccontata nel volume di Sandro Picchi e Marco Viani. Il libro che diventerà presto ebook, nella sua versione cartacea da 800 pagine, è l’unico volume che ha saputo ricostruire la storia del gioco più bello del mondo in ogni epoca e in ogni Paese con i gesti, le idee, le invenzioni, le tattiche e i personaggi. Lo spettacolo ha come fine il finanziamento di un “Progetto di Assistenza personale per la Vita Indipendente e la Libertà delle Persone con gravi disabilità”. Tutti i ricavi, con spese già coperte, saranno destinati alla realizzazione di questo vitale e atteso Progetto.

