FIRENZE - CANE INTRAPPOLATO IN UN TUBO SALVATO DA VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco di Firenze, dal distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti dalle 17:20 in via delle Croci, a San Michele a Torri (Scandicci), per salvare un cane da caccia finito accidentalmente in una tubazione sotterranea di circa 50 centimetri di diametro, a un metro e mezzo di profondità. Con l’aiuto di un escavatore e di una telecamera di ricerca, i Vigili del Fuoco hanno individuato l’animale e aperto un secondo varco nel punto in cui la tubazione si era schiacciata, riuscendo infine a liberarlo. L’intervento si è concluso a mezzanotte con il cane in salvo e riconsegnato al proprietari