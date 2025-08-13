Attualità

Impruneta (FI) - CARLO PALLI DONA 60 OPERE PER LA MISERICORDIA

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

Il Loggiato del Pellegrino, a Impruneta in provincia di Firenze, ospita Schegge, una mostra promossa dall’associazione Art Art. che riunisce 60 opere realizzate con tecniche e materiali eterogenei: oli, acrilici, collage, spray painting, eseguiti su supporti quali carta, tela piuttosto che legno e tessuto. Questa varietà espressiva restituisce la ricchezza eclettica della raccolta e riflette l’approccio sperimentale di molti degli artisti coinvolti. Le opere provengono dalla prestigiosa collezione di Carlo Palli, archivista, collezionista pratese.
Al termine della mostra, le 60 opere saranno messe all’asta e l’intero ricavato sarà devoluto alla Misericordia di Impruneta.
La mostra è aperta a ingresso libero e gratuito presso il loggiato del pellegrino a Impruneta fino al prossimo 17 agosto.

Articoli correlati

BAGNO A RIPOLI - VARIANTE DI GRASSINA, AL...

Lucca - BOLLICINE TOSCANE, VENDEMMIA AL VIA IN...

FIRENZE - PROSEGUE L’ALLERTA ROSSA PER IL CALDO:...

TOSCANA - L’IMPEGNO DELLA POLIZIA PER UN’ESTATE SICURA

FIRENZE - BORGO OGNISSANTI RINGRAZIA GLI OPERATORI DI...

LIVORNO - DARSENA EUROPA, DIONISI POSSIBILE COMMISSARIO

LUCCA - IL 12 AGOSTO 1944 LA STRAGE...

FIRENZE - SOLLICCIANO, RISTRUTTURARE O ABBATTERE? SUBITO UNA...

FIRENZE - TURISMO: CALO CONTENUTO MA PREZZI ALTI

FORTE DEI MARMI - CARO PREZZI, SI POPOLANO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia