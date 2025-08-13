Impruneta (FI) - CARLO PALLI DONA 60 OPERE PER LA MISERICORDIA

Il Loggiato del Pellegrino, a Impruneta in provincia di Firenze, ospita Schegge, una mostra promossa dall’associazione Art Art. che riunisce 60 opere realizzate con tecniche e materiali eterogenei: oli, acrilici, collage, spray painting, eseguiti su supporti quali carta, tela piuttosto che legno e tessuto. Questa varietà espressiva restituisce la ricchezza eclettica della raccolta e riflette l’approccio sperimentale di molti degli artisti coinvolti. Le opere provengono dalla prestigiosa collezione di Carlo Palli, archivista, collezionista pratese.

Al termine della mostra, le 60 opere saranno messe all’asta e l’intero ricavato sarà devoluto alla Misericordia di Impruneta.

La mostra è aperta a ingresso libero e gratuito presso il loggiato del pellegrino a Impruneta fino al prossimo 17 agosto.