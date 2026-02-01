Attualità

FIRENZE - CARNEVALE: IL GRAN BALLO DELLE REGINE

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Quarta edizione del Carnevale di Firenze organizzato dall’omonima associazione ieri sera nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con il “Gran Ballo delle Regine a Palazzo”. Una cena elegante allietata dalla sfilata di preziosi abiti ispirati a personaggi della storia europea.
Oggi pomeriggio la “Parata del Carnevale” in piazza della Signoria.

Articoli correlati

LIVORNO - AGGRESSIONI IN OSPEDALE, IN ARRIVO NUOVE...

CARMIGNANO (PO) - Carmignano: via ai lavori sul...

PIOMBINO - EROSIONE A BARATTI, LA COSTA STA...

PRATO - NUOVO LUNGOBISENZIO: DUE PROGETTI PER LO...

PISTOIA - PESTE SUINA: ALLERTA MASSIMA SULLA MONTAGNA...

FIRENZE - INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO: IN AUMENTO POSSESSO...

FIRENZE - ABITARE, FUNARO: “COSA STA FACENDO L’UNIVERSITÀ?”

PISA - UN PONTE MOBILE SULLO SCOLMATORE. PRESENTATA...

TOSCANA - PNRR: PROCEDURE “ACCELERATE” PER 41 OPERE

FIRENZE - LA MILANO DEGLI ANNI DI PIOMBO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia