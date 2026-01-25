Attualità

FIRENZE - CHIUSURA PONTE AL PINO: RIPRESA CIRCOLAZIONE FS

“È ripresa questo pomeriggio alle 15, come da programma, la circolazione nel nodo ferroviario di Firenze, sospesa dal pomeriggio di sabato 24 gennaio per consentire i lavori al cavalcaferrovia stradale ‘Ponte al Pino’, intervento realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS) nell’ambito di una pianificazione definita da tempo e condivisa con le istituzioni locali”.
E’ quanto annunciato, in una nota, da Rete Ferroviaria italiana. “In questa prima fase è stata realizzata una nuova passerella pedonale, funzionale alle successive lavorazioni previste dal progetto. I lavori si sono conclusi nei tempi previsti, permettendo il regolare ripristino della circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze – spiega ancora Rfi -. Le attività hanno comportato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte nel fine settimana, consentendo l’esecuzione delle lavorazioni previste in questa fase del progetto”. “Durante l’interruzione, l’offerta ferroviaria è stata rimodulata per limitare l’impatto sui viaggiatori, garantendo i collegamenti essenziali e servizi di supporto”, evidenzia Rfi sottolineando che: “Tutte le modifiche erano state comunicate con anticipo e inserite nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie”. Continueranno, inoltre, fino a questa notte, i lavori di rinnovo degli scambi nell’ambito della stazione Firenze Santa Maria Novella.
“L’intervento sul Ponte al Pino rientra in un più ampio programma di miglioramento dell’assetto urbano della città. – conclude Rete Ferroviaria Italiana – Le successive fasi di cantiere, già pianificate, saranno comunicate con anticipo in coordinamento con il Comune di Firenze”.

