PRATO - Comune commissariato: sarà Claudio Sammartino a guidare l’ente fino alle prossime elezioni

E’ Claudio Sammartino il commissario prefettizio che guiderà il Comune di Prato fino alle prossime elezioni, probabilmente indette la prossima primavera. La nomina, fatta dal prefetto di Prato Michela La Iacona, è arrivata contestualmente alla sospensione del Consiglio comunale, in attesa del decreto di scioglimento che avverrà tramite un dpr del presidente della Repubblica. Tutto questo in virtù delle dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, diventate effettive alla mezzanotte di ieri, 10 luglio, a 20 giorni dalla presentazione.

Sammartino, nato a Catania nel 1954, sposato con tre figli, dopo la laurea in Giurisprudenza, ha iniziato la carriera prefettizia nel 1982, alla Prefettura di Enna. Successivamente è stato a Catania dove, in qualità di responsabile della Protezione Civile ha seguito, fra le altre emergenze, quella conseguente al terremoto del 1990 che ha colpito gran parte della Sicilia Orientale, nonché, negli anni successivi, le attività connesse alle eruzioni dell’Etna. Negli anni si è occupato della gestione di vari Comuni siciliani commissariati.

In Liguria dal 1996, presso la Prefettura di Imperia ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto ed è stato Commissario straordinario dei Comuni di Pornassio e di Pieve di Teco.

Dal 2001 ha lavorato alla Prefettura di Ragusa con le funzioni di viceprefetto vicario. E’ stato poi Commissario straordinario dei Comuni di Giarre, di Acicastello e di Ispica. Dal mese di novembre del 2008 ha svolto le funzioni di vice prefetto vicario presso la Prefettura di Perugia .

Nominato prefetto dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009 ha avuto come primo incarico la guida della Prefettura di Savona. Dal 10 gennaio 2012 ha svolto le funzioni di prefetto nella provincia di Taranto, dove ha seguito le problematiche relative allo stabilimento siderurgico Ilva.

Dal dicembre 2013 è stato destinato a svolgere le funzioni di prefetto nella provincia di Reggio Calabria. Mentre il 10 agosto 2016 è stato nominato Commissario per la Regione Sicilia per chiudere poi la carriera con la nomina a prefetto di Catania. Attualmente Sammartino è in pensione.

LE REAZIONI

“Auguriamo buon lavoro, che sappiamo non mancherà, al commissario prefettizio Claudio Sammartino, nominato a Prato in seguito alle dimissioni del sindaco Ilaria Bugetti. In quello che è e sarà un periodo delicato e complesso per la nostra città, un lasso di tempo che comporterà impegno costante, come rappresentanti delle istituzioni assicuriamo ed assicureremo la massima collaborazione, ed il nostro metterci a disposizione sempre per il bene di Prato”. Lo scrive, in una nota, il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta

“Auguri di buon lavoro al nuovo commissario prefettizio del Comune di Prato, Claudio Sammartino, nominato oggi a seguito delle dimissioni del sindaco Ilaria Bugetti. In Fratelli d’Italia troverà tutta la collaborazione istituzionale con l’obiettivo di portare al più presto la città fuori da un brutto momento come questo”. Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al commissario prefettizio Claudio Sammartino per l’importante incarico che è chiamato a svolgere alla guida del Comune di Prato. Come Partito Democratico assicureremo la massima disponibilità e collaborazione istituzionale per fare in modo che i progetti e le attività della città non si fermino, nonché per accompagnare questa fase di transizione verso le prossime elezioni amministrative. La nostra esperienza amministrativa e la conoscenza delle dinamiche sociali, economiche e produttive della città sono a completa disposizione del commissario e di questa delicata fase istituzionale”. Lo dichiara Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale Pd.

“Desidero rivolgere il mio benvenuto e un augurio di buon lavoro al commissario prefettizio Claudio Sammartino, chiamato a guidare il Comune di Prato in questa fase straordinaria”, dichiara Tommaso Cocci, ex Capogruppo di Fratelli d’Italia a Prato- porta con sé un bagaglio di esperienza importante che – sono certo – sarà messo al servizio della città con equilibrio e senso dello Stato. Il compito che lo attende non è semplice: dovrà assicurare il regolare funzionamento dell’ente nel rispetto delle prerogative previste dalla legge, evitando che Prato resti immobile in un momento delicato”

“Nell’augurare buon lavoro a Sammartino pensiamo che quella odierna sia una giornata davvero triste per i pratesi, non certo per l’arrivo del rappresentante del Ministero chiamato a traghettare la città fino alle prossime elezioni, quanto per le gravi motivazioni che hanno determinato la sua venuta” Lo affermano Elisa Montemagni e Claudiu Stanasel, rispettivamente Commissario provinciale e ex capogruppo della Lega in Consiglio comunale.”

“Al Commissario auguro buon lavoro – il commento di Matteo Mazzanti Presidente provinciale di Fdi – e rinnovo tutta la mia personale disponibilità per una fattiva collaborazione nell’interesse della città di Prato, a nome mio e di tutto il partito Fratelli d’Italia Prato”