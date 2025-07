PISA - COLTANO TRA I RIFIUTI E’ ANCORA TERRA DI NESSUNO

Passano gli anni e Coltano, del comune di Pisa, è ancora sommersa dai rifiuti. Al campo rom la concentrazione maggiore. Qualcuno della comunità esce in strada. Ci parliamo. Non vogliono essere ripresi. Ci dicono che la colpa non è loro. Raccontano che sono in molti a fermarsi al campo a scaricare. Ditte esterne che lasciano qualsiasi cosa a lato della strada. Operazioni che avvengono di notte. In alcuni punti l’odore di bruciato è pungente. Per fermare chi lascia rifiuti per strada il comune ha deciso di installare alcune telecamere ai diversi ingressi del paese.