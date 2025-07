PRATO - COMUNE COMMISSARIATO: SI’ CORTEGGIO MA IN FORMA RIDOTTA

Quello che andrà in scena il prossimo 8 settembre a Prato sarà un Corteggio storico in forma ridotta. Tra le prime conseguenze del commissariamento del Comune, in seguito alle dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, coinvolta in un’inchiesta per corruzione, c’è stato infatti lo stravolgimento delle tradizionali iniziative del mese di Settembre: niente festival musicale Settembre Prato è spettacolo e niente Palla Grossa, con il Corteggio, appunto, che vedrà una edizione curata direttamente dagli uffici comunali con la partecipazione di circa 300 figuranti, tra cui i membri dei gruppi storici e del corpo dei valletti comunali. Un numero che è circa la metà di quello a cui eravamo abituati. Anche il percorso sarà ridimensionato e limitato. Tra le ipotesi al vaglio, una partenza da piazza del Comune e via Guasti, con arrivo in piazza del Duomo da Largo Carducci. Un’alternativa leggermente più lunga prevederebbe un passaggio dietro al Duomo. Come da tradizione, il Corteggio si concluderà con l’ostensione della Sacra Cintola dal pulpito di Donatello.