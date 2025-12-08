PRATO - Comune e commercianti stringono un patto per la gestione dei chiassini del centro

I caratteristici chiassini del centro storico di Prato torneranno a splendere grazie alla collaborazione di chi in centro ci lavora. I cinque chiassini compresi nel primo stralcio del progetto di riqualificazione (Vicolo Fior di Vetta, Vicolo degli Inghirami, Vicolo dei Bonconti, Vicolo dei Gherardacci, Vicolo del Gini) sono stati infatti adottati dai commercianti del centro grazie al Patto di collaborazione per una gestione condivisa tra Comune, Confcommercio Pistoia-Prato e Confesercenti Prato.

Il Patto di collaborazione si pone l’obiettivo di coinvolgere maggiormente chi vive in prima persona e quotidianamente il centro storico, quindi gli esercenti, nella cura dei vicoli oggetto del piano complessivo di riqualificazione voluto dal Comune. Nel dettaglio prevede che le due associazioni si impegnino a posizionare e innaffiare le piante ornamentali fornite dal Comune, ad effettuare la manutenzione ordinaria di fioriere e vasi perché non creino ingombro al passaggio e a gestire eventuali, ulteriori, elementi decorativi e di piccolo arredo urbano in accordo con l’amministrazione. Il Patto ha, intanto, una durata di quattro mesi, prevede un contributo a copertura delle spese ammesse dal Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni urbani e segue l’atto di indirizzo del Commissario straordinario che individua come priorità del mandato commissariale l’incremento della sicurezza urbana anche mediante l’illuminazione e quindi la maggiore sorveglianza dei luoghi, il mantenimento del decoro urbano e dell’igiene, la vivibilità degli spazi pubblici e la valorizzazione di parti considerevoli dei percorsi tra le mura.

Intanto per rispondere immediatamente ad un’esigenza di sicurezza dei cittadini e degli operatori economici e scoraggiare comportamenti indecorosi, sono già iniziati i lavori di implementazione del sistema di illuminazione permanente mediante lanterne, che si sono aggiunte alle decorazioni natalizie già collocate nei vicoli. In una seconda fase sarà restaurata la pavimentazione, secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, infine si metterà mano alla predisposizione impiantistica per allestimenti temporanei.

Per la pavimentazione l’impegno economico comunale è pari a 300mila euro, mentre per la predisposizione impiantistica e per un pacchetto complessivo di manutenzione straordinaria degli spazi l’investimento è stimato in 140mila euro. I successivi stralci del piano di riqualificazione interesseranno altri vicoli che nel frattempo l’Amministrazione commissariale ha chiesto ad Alia e alla Polizia Locale che siano monitorati dal punto di vista della pulizia, dell’igiene e della sicurezza.

“Era un impegno che avevamo preso, lo abbiamo mantenuto in collaborazione con le organizzazioni del commercio e con i cittadini – ha dichiarato il Commissario straordinario -. Sono due i temi che reggono questa iniziativa di collaborazione: l’incremento delle condizioni di sorveglianza del territorio e la vivibilità. L’illuminazione rende i luoghi più vivibili esaltandone le bellezze storico-architettoniche. Questo patto di collaborazione significa coresponsabilizzazione da parte degli operatori economici per contribuire a gestire al meglio questo territorio”.