CARMIGNANO (PO) - Con “Notti di vino” Carmignano celebra il mezzo secolo della Doc

Si è aperta ieri sera, nella splendida cornice della Rocca di Carmignano, la tre giorni di “Notte di vini”, kermesse dedicata alla degustazione dei vini del territorio nell’anno in cui si celebra il mezzo secolo del marchio Doc per il Carmignano. La manifestazione è promossa dalla Pro Loco, nel nuovo format ideato dall’associazione nazionale “Città del Vino”, di cui fa parte anche il Comune del Montalbano e di cui il sindaco Edoardo Prestanti è il presidente regionale. Proseguirà anche stasera e domani.

Sotto le stelle, insieme a tanta musica e a molto altro, e al calice “50°” della Doc, va in scena l’essenza di gusto e di sapori autentici di Carmignano, tra i vini blasonati delle fattorie della zona, stuzzichini, formaggi, salumi, pizze, biscotti, dolci e piatti tipici. E poi ancora i telescopi puntati al cielo con le costellazioni estive illustrate dagli Astrofili Fiorentini e i laboratori per i più piccoli curati dalle associazioni Pandora e Artumes. Per raggiungere la Rocca prevista una navetta gratuita, ma è possibile anche arrivarci camminando grazie a due percorsi pedonali.