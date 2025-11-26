Attualità

PRATO - CONTROLLI RAFFORZATI PERIODO NATALIZIO

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
LIVE

Saranno implementati a Prato i servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine in vista delle prossime festività natalizie. E’ quanto è stato deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michela La Iacona. “La sicurezza dei residenti e delle attività commerciali del nostro territorio rappresenta un obiettivo primario verso il quale sono costantemente indirizzati tutti i nostri sforzi e le nostre risorse” ha detto il prefetto La Iacona.
In occasione della seduta del Comitato sono stati riassunti gli esiti dei controlli del territorio svolti nell’ultimo trimestre sulla base delle indicazioni date dalla prefettura. Controlli implementati anche per rispondere al fenomeno dei furti con spaccata ai danni degli esercizi commerciali. Complessivamente sono state controllare 10.243 persone, 4.380 veicoli e 205 attività commerciali. Nel corso dei controlli è stata sospesa l’attività di due pubblici esercizi ed è stato individuato un cittadino straniero ritenuto essere il possibile autore di diverse “spaccate” avvenute in città nelle scorse settimane e nei cui confronti è stata disposta l’espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento in Cpr.

Articoli correlati

FIRENZE - SCUOLA, VIA AGLI ACCORPAMENTI. “Ma la...

TOSCANA - IN TOSCANA NO RISCHIO DISBOSCAMENTO, IL...

PIOMBINO - RIPRENDE LA CAMPAGNA NAZIONALE ECOGIUSTIZIA SUBITO

PISTOIA - REGIONE, ISPRO E UNICOOP INSIEME PER...

FIRENZE - GIORNATA CONTRO VIOLENZA ALLE DONNE: FLASH...

PISTOIA - VIOLENZA DI GENERE, I DATI DELLA...

PRATO - Da inizio anno 235 codici rossi...

LIVORNO - LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA NAZIONALE...

LIVORNO - OGGI LUTTO CITTADINO PER LA MORTE...

PRATO - HUB RICICLO TESSILE: LAVORI OK E...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia