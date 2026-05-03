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Toscana - CUOCHI CONTADINI, PARTE IL CORSO COLDIRETTI–TERRANOSTRA

Milko Chilleri
Milko Chilleri
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Al via il corso Coldiretti per cuochi contadini: prima lezione la prima lezione si è svolta a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. Il percorso forma gli ambasciatori della cucina Made in Tuscany.

Valorizzare i prodotti del territorio il vero Made in Italy: è questo lo scopo del corso per cuochi contadini promosso da Coldiretti Toscana, Terranostra e Campagna Amica, un investimento sulla qualità che rafforza identità, filiera e futuro dell’agriturismo toscano.

I cuochi contadini sono l’élite della cucina rurale: trasformano i prodotti della propria azienda e le materie prime regionali in piatti che raccontano il territorio, garantendo autenticità e trasparenza. In Toscana questo titolo è diventato il simbolo dell’autentica esperienza agrituristica.

Il percorso formativo, riservato alle agrituristiche autorizzate, unisce 72 ore di lezioni teoriche in presenza e online a esercitazioni pratiche ai fornelli. L’obiettivo è formare veri ambasciatori della cucina contadina, capaci di valorizzare la biodiversità agricola toscana e rafforzare la competitività di una delle attività multifunzionali più strategiche per le aziende agricole della regione.

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