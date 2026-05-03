FIRENZE - MUORE DOPO IL PARTO IN OSPEDALE: APERTA UN’INCHIESTA

E’ morta poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. La procura ha avviato un’inchiesta sulla fine di una donna di 24 anni, che giovedì è entrata in una delle sale parto di Torregalli a Firenze. Subito dopo aver dato alla luce il bambino la donna avrebbe avuto una emorragia risolta in sala operatoria. E’ così sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia dove però in serata avrebbe avuto un altro malore, sempre di tipo emorragico. Sul corpo è stata disposta un’autopsia che si svolgerà a Careggi. Dalla comparsa dei primi segni di emorragia post partum – spiega l’Ausl Toscana centro in una nota – l’équipe multidisciplinare – ostetrici, anestesisti-rianimatori, chirurghi – ha operato in modo coordinato e continuo per l’intera durata dell’evento, applicando tutti i protocolli previsti per le emergenze ostetriche di questa gravità. L’imprevista insorgenza di ulteriori complicanze ha aggravato il quadro in maniera irreversibile”. La paziente, riporta il quotidiano la Repubblica che per primo ha dato la notizia, avrebbe avuto anche degli arresti cardiorespiratori ed è stata rianimata. I danni provocati dall’emorragia sarebbero stati però troppo gravi e ieri la donna è stata dichiarata morta. La Asl Toscana Centro ha subito segnalato un “evento sentinella”, cioè problema che richiede la rivalutazione dell’intero caso per capire se ci sono state responsabilità del personale, oppure di tipo organizzativo, riguardanti i protocolli di cura notificando il decesso al sistema nazionale di sorveglianza della mortalità materna e fornendo agli inquirenti tutta la collaborazione necessaria.