SIGNA - DA DISCOTECA EROTICA A TEATRO: IL SINDACO COMPRA L’EX AMERIC

Anche una discoteca erotica, dove per anni si sono alternate lap dance e stripper di ogni tipo, può diventare un teatro moderno. Nessuno lo avrebbe mai immaginato eppure è quello che accadrà all’ex american show di Signa chiuso ormai da cinque anni. Il comune ha acquistato lo spazio, grande 750metri quadrati per 600 mila euro con l’obiettivo di riqualificarlo e ricavarci una sala polivalente per ospitare iniziative diverse, uno spazio che a Signa manca e che potrà accogliere fino a 200 persone. Il progetto ha ricevuto, nei giorni scorsi, dalla Regione Toscana 200 mila euro. Niente più via vai di ragazze, il locale inglobato tra le case e a pochi passi da una pizzeria e dal parco dei renai sarà un ritrovo culturale.

Costruito negli anni 60 come casa da ballo, è stato per anni il ritrovo dei ragazzi della zona per poi passare agli spettacoli sexy e agli strip-tease ora nuova nuova pagina ma per vederla ci vorranno circa due anni.