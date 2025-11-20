Attualità

LUCCA - DA PIETRASANTA ALLA VIRGINIA UN MOSAICO DA 160 SANTI

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

E’ un mestiere di precisione. Ogni tessera di mosaico posizionata in modo definitivo ha una sua logica. Da una parte c’è la riproduzione fedele del disegno, dall’altra la sensibilità dell’artigiano che tra 4000 colori sceglie la sfumatura migliore per dare all’opere quell’impressione di movimento e vitalità. Alla Ferrari e Bacci a Pietrasanta, si lavora ininterrottamente per realizzare un mosaico dalle straordinarie dimensioni commissionato da un’artista venezuelano Ramiro Sancez. Le mani sapienti degli artigiani danno forme diverse al vetro veneziano, in alcuni casi si parla anche di frammenti, millimetri di vetro colorato che su di un volto o su di un fiore possono fare la differenza. L’impresa in questo caso richiederà del tempo prima di arrivare nella chiesa di Williamsburg in Virginia dove i fedeli hanno partecipato economicamente alla realizzazione di questo progetto. Sono 160 i santi che verranno raffigurati per un lavoro che durerà più di un anno. Pietrasanta, terra d’artisti si conferma ancora una volta un luogo dove maestri, artisti e artigiani dialogano tra loro per dare vita a dei veri e propri capolavori.

Articoli correlati

PRATO - Svolta per la vertenza ‘L’Alba’: al...

PISTOIA - ASSALTO A BUS PISTOIA BASKET, ACCERTAMENTI...

LIVORNO - UNICOOP FIRENZE PROMUOVE: “VIOLENZA SULLE DONNE:...

FIRENZE - CAMBIAMENTO CLIMATICO E AMBIENTE A PALAZZO...

PRATO - Alluvione 2023: aperto il processo con...

Firenze - TOSCANA IGT, TRENT’ANNI DI IDENTITÀ E...

FIRENZE - SOLA E UNICA: LA CHIMERA HA...

TOSCANA - GIORNALISMO TOSCANO IN LUTTO: MORTO DOMENICO...

Montalcino (SI) - Export vino in calo, attesa...

FIRENZE - ARMIN LINKE. ALLA SCOPERTA DI UNA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia