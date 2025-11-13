PRATO - Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino: un tris di attrici per il Capodanno del Garibaldi Milleventi

Tre attrici, il libro per ragazze per antonomasia, una location suggestiva come Il Garibaldi Milleventi di Prato. E’ questo il cocktail dello spettacolo di Capodanno “Piccole donne crescono?” programmato per il 30 e il 31 dicembre nello spazio polivalente di Prato.

Sul palco saliranno Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino, che ha composto anche testi e musica originali. Sono le protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente. Loro anche la scrittura drammaturgica che resta fedele al romanzo, seppur destrutturandolo nel linguaggio e nella tessitura generale.

E sono proprio loro, nel video, a spiegare le ragioni per cui lo spettacolo è da non perdere.