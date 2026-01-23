MONTEMURLO (PO) - Doposcuola gratuito a Montemurlo: obiettivi garantire il successo formativo di tutti gli studenti e combattere la dispersione scolastica

A Montemurlo ritorna il doposcuola completamente gratuito, voluto e finanziato dal Comune di Montemurlo per contrastare la povertà educativa, supportare i percorsi scolastici e favorire il successo formativo di tutti gli studenti. Ad aggiudicarsi il bando della durata biennale 2025 -2027 per la gestione del servizio, che ha un valore complessivo di 32 mila euro, è stata la Cooperativa Sociale Alambicchi Onlus di Prato.

«Con convinzione continuiamo a investire nella formazione dei nostri studenti», dice il vice sindaco Alberto Vignoli, al quale fa eco l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano:«Il doposcuola è una modalità di sostegno allo studio, già sperimentata con successo lo scorso anno, che abbiamo voluto integrare con lezioni individuali, uno a uno, per gli studenti delle superiori a prezzi calmierati. Il Comune di Montemurlo crede in una scuola davvero inclusiva che non lascia indietro nessuno, ma offre opportunità di consolidamento delle conoscenze e dei metodi di studio, che possano favorire il successo formativo di tutti gli studenti, anche dei più fragili. Inoltre, il doposcuola gratuito e le lezioni individuali aiutano le famiglie ad abbattere i costi del sostegno allo studio»

Il doposcuola è destinato agli studenti della scuola superiore e delle medie inferiori residenti a Montemurlo. Le attività partiranno il prossimo 2 febbraio, si svolgeranno al Circolo Arci Nuova Europa (via Eugenio Curiel 102- Oste) e si articoleranno su quattro pomeriggi settimanali: il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 17,45, il martedì e il venerdì dalle 15 alle 17, 30. Gli studenti saranno suddivisi in gruppi di studio per fascia di età e per scuola frequentata (medie e superiori).

Altra novità di quest’anno del doposcuola è l’intervento di alcune associazioni del territorio, che hanno dato la propria disponibilità a incontrare e a spiegare ai ragazzi le loro attività. Per ora hanno aderito Vab Montemurlo, Amici di Barone e Il Borgo della Rocca. «Il doposcuola di Montemurlo si propone come uno spazio di aggregazione volto a favorire legami personali che proseguano oltre l’ambito didattico- continua Nadia Lunghi di Alambicchi – Per tale motivo riteniamo importante che i ragazzi possano entrare in contatto con le realtà associative del territorio e scoprire le opportunità e risorse che offre il territorio».

Tra le novità di quest’anno figura l’affiancamento allo studio individuale per gli studenti delle scuole superiori: un servizio offerto a costi ridotti grazie al sostegno economico del Comune di Montemurlo. Le lezioni si svolgeranno al domicilio dello studente, secondo orari e giorni da concordare con la famiglia. I docenti-tutor sono laureandi o laureati nelle materie, scientifiche o umanistiche, per le quali si richiede il sostegno.

«Grazie all’integrazione del Comune di Montemurlo, le famiglie potranno ottenere un forte risparmio economico. – spiega Massimo Mazzuoli della cooperativa Alambicchi- Le famiglie interessate potranno comprare un carnet che dà diritto a sei lezioni da utilizzare secondo le proprie esigenze». Ogni mese la cooperativa Alambicchi sarà nella sala Peppino Impastato di Villa Giamari, altrimenti il carnet di lezioni potrà essere acquistato nella sede della cooperativa in via Strozzi, 91/a a Prato. Il sostegno allo studio a Montemurlo era già stato sperimentato attraverso il progetto, promosso dal Comune, “Centolode”.

Per illustrare nel dettaglio alle famiglie interessate le modalità di svolgimento e d’iscrizione al servizio, il Comune ha promosso una riunione per il prossimo 28 gennaio ore 18 nella saletta “Peppino Impastato” di Villa Giamari (piazza Don Milani, 2) alla quale parteciperanno anche gli operatori della Cooperativa Alambicchi.