Impruneta (FI) - DRAPPO CON L’EFFIGIE DI SAN LUCA, DONATO A IMPRUNETA

L’opera, eseguita a tempera su tela, rappresenta San Luca, Patrono di Impruneta, raffigurato insieme a un toro, con sullo sfondo la Basilica di Santa Maria all’Impruneta. Completano la composizione lo stemma del Comune, la pianta dell’uva e l’ingranaggio, simbolo dell’artista. Alla cerimonia di presentazione erano presenti il sindaco di Impruneta e il presidente dell’Ente Festa dell’Uva, Filippo Venturi.

Il Loggiato ospita, fino al 28 settembre, la personale di Anna Maria Guarnieri dal titolo “Noi eredi dei popoli di Gaia”.

La mostra raccoglie una serie di opere realizzate con tecniche diverse e si propone di rappresentare l’umanità come erede di tutti i popoli della Terra, anticamente chiamata Gaia dai Greci. Le opere rimandano ad altre civiltà, epoche e mondi, ponendo lo spettatore di fronte a un viaggio simbolico tra memoria e trascendenza.

“Ogni isola esce dalla valigia e come una bolla di sapone si libera nell’aria. Per un attimo in quella bolla torna la vita di un tempo che fu, ma l’attimo dopo l’ingranaggio gira, la bolla svanisce e compare un’altra isola del tempo, facendoci di nuovo sognare”, spiega Guarnieri.

L’artista, con le sue pitto-sculture e il suo linguaggio simbolico, propone un percorso che mette in dialogo realtà e apparenza, natura e sacralità, alla ricerca di un punto di unione con la dimensione trascendente.

Nota anche per i suoi drappi realizzati per diverse città italiane, tra cui Gubbio e Volterra, Guarnieri ha scelto di donare al Comune di Impruneta un drappo celebrativo. L’opera intende esaltare le tradizioni locali e identitarie, come la Festa dell’Uva e la millenaria Fiera di San Luca, patrono della città.