Toscana - Eccellenze toscane tra territori e turismo rurale

Milko Chilleri
Milko Chilleri
A Firenze è stato presentato l’accordo di collaborazione tra Toscana Promozione Turistica e i Gruppi di Azione Locale della Toscana, con il supporto di ANCI, volto a sostenere le politiche di sviluppo rurale e la promozione turistica.
Prosciutto Bazzone, pane di patate e testaroli della Lunigiana sono solo alcune delle specialità gastronomiche che la partnership tra Vetrina Toscana, Toscana Promozione Turistica, Anci e i sette Gal toscani intende valorizzare, attraverso un articolato calendario di iniziative dedicate alla promozione del progetto Vetrina Toscana nei rispettivi territori. L’iniziativa mira a creare un modello innovativo di sinergia tra politiche di sviluppo rurale e promozione turistica regionale.
Un processo che punta a promuovere e diffondere il consumo, in particolare tra i ristoratori, di quei prodotti di nicchia e di eccellenza che la Toscana esprime, con l’obiettivo di superare il concetto riduttivo del classico “mi porti una bistecca alla fiorentina”.
Un percorso che ha come fine ultimo realizzare interventi volti a sostenere la vitalità delle zone rurali, dove i prodotti vengono coltivati, e a contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale.

