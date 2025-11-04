Attualità

PRATO - Epidemia salmonellosi nelle scuole: la procura di Prato chiude l’indagine, tre indagati

A settembre dello scorso anno il focolaio coinvolse 255 bambini e 23 adulti. Per alcuni fu necessario il ricovero in ospedale. Il germe era nei pomodorini ciliegini
Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
LIVE

L’epidemia di salmonellosi che nel settembre dello scorso anno colpì numerose scuole della piana fiorentina, servite dalla stessa mensa scolastica,fu provocata dal mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie da parte dell’azienda Qualità & Servizi di Calenzano. E’ questo il convincimento della procura di Prato che ha chiuso le indagini sulla vicenda che tra il 21 e il 26 settembre 2024 provocò il contagio di 255 bambini e 23 adulti. Con molti piccoli, tutti di età tra 0 e 10 anni, che riportano lesioni serie al punto da dover ricorrere alle cure ospedaliere. Tre le persone chiamate a rispondere dei reati di epidemia colposa e lesioni personali colpose. Si tratta di figure apicali della Qualità & Servizi: l’amministratore unico e i direttori dell’area produzione e di quella qualità. Secondo gli inquirenti il germe della salmonella, contenuto in alcuni pomodorini ciliegino distribuiti il 20 settembre con i pasti, non sarebbe stato individuato ed eliminato mediante una idonea disinfestazione a causa di plurime condotte colpose. I pasti furono serviti nei 39 istituti, tra asili nido, scuole dell’infanzia e primarie, serviti dall’azienda di Calenzano nel territorio di sei comuni.

Articoli correlati

MONTEMURLO (PO) - A Montemurlo ritornano i percorsi...

FIRENZE - OPEN DAY ALLO STABILIMENTO CHIMICO E...

LIVORNO - UN NUOVO FOGLIO DI CARTA CHE...

FIRENZE - ALLUVIONE 66, OGGI IL 59ESIMO ANNIVERSARIO

FIRENZE - L’Università di Firenze catalogherà oltre duemila...

VERNIO - Uccise a coltellate la madre e...

LIVORNO - A MARINA DI CECINA 100 METRI...

FIRENZE - SUPER MUSEO ACCADEMIA BARGELLO: PERCORSI TEMATICI...

TOSCANA - CRIMINALITà: LE CITTà TOSCANE TRA LE...

Empoli (fi) - Morto Loriano Bagnoli, patron Sammontana

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia