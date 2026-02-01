PIOMBINO - EROSIONE A BARATTI, LA COSTA STA SPARENDO

Una frana che da il colpo di grazia ad una situazione già precaria. Siamo a Baratti, a un passo da Populonia, nel comune di Piombino dove alla Chiesina di San Cerbone la strada ha cominciato a perdere pezzi. Gli occhi della politica sono centrati su sulla costa da anni ormai ostaggio dell’erosione. La situazione negli ultimi tempi è peggiorata anche a causa del maltempo, di un cambiamento climatico che in realtà ha messo in ginocchio gran parte della costa toscana con onde alte anche fino a 4 metri. Solo negli ultimi vent’anni, in alcuni tratti della costa di Baratti si sono persi 20 metri di profondità, ma lo sgretolamento della costa di Baratti non è un fatto nuovo. Già nel 2003 la Regione Toscana aveva stanziato 2, 5 milioni di euro per un maxi intervento contro l’erosione. Il progetto prevedeva la sistemazione di barriere sottomarine in grado di chiudere i due canali scavati dalla corrente nel golfo, oltre che un ripascimento di 50mila metri cubi, che nel progetto definitivo si riducono a 10mila metri cubi di sabbia cava. Nel 2010 il piano aveva ottenuto il parere positivo sulla valutazione di impatto ambientale. E nel 2012, si sono stati spesi più di 500mila euro per un intervento di somma urgenza per evitare che il mare danneggiasse proprio la chiesina di San Cerbone, attraverso i famosi “sacconi”. Intervento che si è ripetuto nel 2014, ma ad oggi la situazione è questa. Una costa che lentamente sta sparendo.