FIRENZE - ALLIEVI MARESCIALLI: MATTARELLA E CROSETTO AL GIURAMENTO

I circa 400 allievi Marescialli e brigadieri dei carabinieri che hanno iniziato lo scorso ottobre il 15o corso triennale hanno giurato questa mattina fedeltà alla Repubblica nella Caserma Felice Maritano, l’unica in Italia per i sottufficiali dell’Arma. Una giornata di per sè emozionante per loro e per le loro famiglie ma resa ancora più speciale dalla presenza, per la prima volta in questa sede della Scuola attiva dal 2016, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dal ministro della Difesa Guidi Crosetto e dal Capo di Stato Maggiore Luciano Portolano ovvero dalle tre cariche più importanti dello stato in tema di difesa. (in questo ordine gerarchico). “I piccoli team – ha ricordato agli allievi futuri Comandanti delle Stazioni dei carabinieri il Generale Portolano – sono il luogo dove vengono prese le decisioni più rapide, dove nascono le intuizioni più originali, sono il punto nevralgico di ogni organizzazione che funziona davvero”. “Con il giuramento alla Repubblica italiana “siete diventati lo Stato, il primo volto dello Stato” gli ha fatto eco il ministro della Difesa. Mattarella non ha parlato dal palco ma ha conferito gli alamari, le mostrine distintive cucite sul colletto dell’uniforme fin dal 1814 simbolo dell’Arma, all’allievo primo classificato.

La giornata fiorentina del Presidente della Repubblica è proseguita con due visite a progetti di recupero dell’Agenzia del Demanio. La prima a palazzo Buontalenti, sede dell’Istituto Universitario Europeo che celebra in questi giorni i suoi 50 anni di vita; l’altra alla Basilica di San Miniato al Monte appena riaperta dopo il restauro.