TOSCANA - FRANCESCO MACRì NUOVO PRESIDENTE DI LEONARDO SPA

Cambio al vertice di Leonardo Spa, il colosso mondiale della difesa: ad assumere la carica di Presidente sarà l’aretino Francesco Macrì, già presidente di Estra. L’indicazione è arrivata nella tarda serata di ieri dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito delle nuove nomine che riguarderanno anche Enel, Enav ed Eni. Insieme a Macrì, depositata anche la lista del nuovo CDA, e il nome dell’amministratore delegato che sarà Lorenzo Mariani. I due sostituiranno rispettivamente il presidente Stefano Pontecorvo e l’ad Roberto Cingolani.

“L’indicazione alla presidenza di Leonardo spa di Francesco Macrì, – ha scritto il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti – rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Toscana, una regione che dimostra non solo di avere una classe dirigente manageriale di alta levatura, ma anche un peso significativo nei massimi livelli degli asset nazionali”.

Classe 1973, aretino, Francesco Macrì è laureato in giurisprudenza, ma nella sua carriera ha ricoperto soprattutto ruoli manageriali, prima in Coingas e dal 2016 in Estra spa, di cui è diventato presidente esecutivo dal 2023, guidando l’ingresso nella multiutility Plures di cui Estra è primo azionista. Nello stesso anno fu nominato nel consiglio di amministrazione di Leonardo spa. Un passato anche politico, da consigliere comunale di Fratelli d’Italia ad Arezzo, dal 2018 è presidente dell’Its Energia e Ambiente della Toscana.

Leonardo Spa, ex-Finmeccanica, opera in 150 paesi nella fornitura di tecnologie avanzate nei settori aerospaziale, difesa e sicurezza.