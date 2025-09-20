TOSCANA - GAZA: SINDACI DELLA PIANA PROCLAMANO TRE GIORNI DI LUTTO

Tre giorni di lutto cittadino in ricordo delle vittime del popolo palestinese. A proclamarli, dopo il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani anche i sindaci di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Da domenica 21 settembre, giornata internazionale della pace, fino al prossimo 23 settembre giorno in cui la rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese ha lanciato una serie di iniziative a sostegno della Palestina. Un gesOt simbolico che vuole mantenere alta l’attenzione su genocidio in corso un Medioriente. Bandiere a mezz’asta e lo stop a tutte le attività per stringeRsi attorno al dolore collettivo della popolazione palestinese che conta oltre 60mila vittime dall’inizio del conflitto. Dopo la grande ondata di mobilitazione di ieri, in diverse città Toscane, con lo slogan “Blocchiamo tutto”. Presidi in moltissime città italiane per chiedere lo stop agli accordi economici con israele ed il cessate il fuoco, La sera del 22 settembre si terrà il dodicesimo “Urlo per Gaza”, lanciato dal Collettivo di Fabbrica Gkn, alle 20.30 nelle zone delle Piagge e di Brozzi. In contemporanea a Calenzano una staffetta di lettura collettiva “Non un nome di meno”, organizzata dall’associazione Donne insieme per la pace, dove verranno letti i nomi dei bambini morti dall’inizio della guerra ad oggi.