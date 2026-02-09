FIRENZE - GIORNO DEL RICORDO

Attualità

Si apre la settimana del Giorno del Ricordo; il 10 febbraio, solennità civile istituita con la legge 92 del 2004, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. La Giunta regionale toscana ha organizzato iniziative di approfondimento scegliendo di avvalersi della competenza degli Istituti Storici, con interventi qualificati di storiche e storici. A curare iniziative e progetti regionali sono infatti, da anni, l’Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISGREC) e l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale nel coinvolgimento delle scuole. Stamani momento di approfondimento all’Innovation Center della Fondazione Cassa Risparmio Firenze rivolto alle studentesse e agli studenti toscani con la testimonianza di Silva Rusich, esule di seconda generazione

