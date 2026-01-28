Bagno a Ripoli (FI) - GOCCIOLA D’ORO: SUL PODIO GLI EXTRAVERGINI DI QUALITÀ

A Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, sono stati premiati i vincitori dell’edizione 2026 del Premio Gocciola d’Oro, momento conclusivo della manifestazione Prim.Olio.

Il Premio Gocciola d’Oro ha riportato sul podio, anche quest’anno, l’eccellenza olearia del territorio di Bagno a Ripoli. L’evento conclusivo dell’edizione 2025 di PrimOlio, la mostra-mercato dedicata all’olio extravergine del comune alle porte di Firenze, si è confermato un momento di interscambio di tecniche e saperi che, qui a Bagno a Ripoli, si chiamano qualità.

Grazie al passaparola cresce la cultura dell’olio, che si rafforza anche attraverso iniziative come questa, dove gli extravergini dei , maestri olivicoltori hanno dialogato con una selezione di piatti regionali. A Bagno a Ripoli l’olio si sceglie persino per il dolce, a conferma di una tradizione viva e in continua evoluzione.

Un’iniziativa che si inserisce in un percorso di crescita ormai tracciato e che, in futuro, potrebbe portare con sé belle novità.