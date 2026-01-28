Attualità

Bagno a Ripoli (FI) - GOCCIOLA D’ORO: SUL PODIO GLI EXTRAVERGINI DI QUALITÀ

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

A Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, sono stati premiati i vincitori dell’edizione 2026 del Premio Gocciola d’Oro, momento conclusivo della manifestazione Prim.Olio.
Il Premio Gocciola d’Oro ha riportato sul podio, anche quest’anno, l’eccellenza olearia del territorio di Bagno a Ripoli. L’evento conclusivo dell’edizione 2025 di PrimOlio, la mostra-mercato dedicata all’olio extravergine del comune alle porte di Firenze, si è confermato un momento di interscambio di tecniche e saperi che, qui a Bagno a Ripoli, si chiamano qualità.
Grazie al passaparola cresce la cultura dell’olio, che si rafforza anche attraverso iniziative come questa, dove gli extravergini dei , maestri olivicoltori hanno dialogato con una selezione di piatti regionali. A Bagno a Ripoli l’olio si sceglie persino per il dolce, a conferma di una tradizione viva e in continua evoluzione.
Un’iniziativa che si inserisce in un percorso di crescita ormai tracciato e che, in futuro, potrebbe portare con sé belle novità.

Articoli correlati

PISTOIA - LA “STAZIONE DI POSTA” CONTRO L’EMARGINAZIONE

FIRENZE - NUMERO FORZE DELL’ORDINE: VERSIONI CONTRASTANTI

FIRENZE - SCOMPARSA DI KATA: MAMMA CHIEDERA’ NOTIZIE...

PRATO - Condannate per la strage del Teresa...

FIRENZE - LAVORI TRAMVIA: CENTO OPERAI IN PIU’...

FIRENZE - SEMPRE PIU’ RICCHEZZA IN MANO A...

PISTOIA - IN MOSTRA 120 ANNI DI INDUSTRIA...

FIRENZE - CONI E POLIZIA POSTALE INSIEME CONTRO...

TOSCANA - TOSCANA NON VUOLE PERDERE RICERCATORI INGAGGIATI...

FIRENZE - ART BONUS: IN POCHI SANNO CHE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia