PRATO - I “CHIASSINI” TORNERANNO AD ESSERE ILLUMINATI: PROSEGUE LA SPERIMENTAZIONE DEL COMUNE

Simbolo della pratesità, i vicoli del centro storico conosciuti con il nome di “Chiassini” torneranno ad essere illuminati. Dopo la fine del periodo di sperimentazione durato tre mesi, il Commissario pefettizio Claudio Sammartino ha incontrato i commercianti con l’obiettivo di proseguire nella sperimentazione avviata. Insieme agli uffici comunali è stato messo a punto un masterplan poi illustrato alle associazioni di categoria. Obiettivo abbellire i piccoli vicoli di collegamento, così caratteristici, ma anche e soprattutto garantire sicurezza a residenti e turisti che si muoveranno in un contesto privo di degrado. Il piano verrà suddiviso in fasi e comprende anche allestimenti temporanei dei vicoli Gini, Gherardacci, Bonconti, Inghirami e Fior di Vetta. Tra gli investimenti in programma il rifacimento della pavimentazione per garantirne l’accessibilità. I vicoli di questo primo stralcio sono stati scelti come parte di un ideale percorso che da piazza Mercatale – una delle porte di accesso al centro cittadino – porta direttamente ai luoghi centrali della movida, un passaggio diretto e gradevole, soprattutto nei mesi estivi, alternativo a quello di via Garibaldi.