MONTEMURLO - IL BILANCIO DELL’ATTIVITA’ 2025 DELLA POLIZIA LOCALE

Equità, legalità, prevenzione: questi i tre capitoli principali dell’attività della polizia locale di Montemurlo nel corso del 2025.

Tra i numeri principali del bilancio presentato in questi giorni, spiccano il recupero di 500mila euro di tributi non versati e la scoperta di 61 evasori totali Tari.

Il recupero dei crediti va di pari passo con i controlli mirati alle nuove attività: nel mirino soprattutto le nuove partite Iva con 9 aziende inesistenti sulle 49 verificate. E controlli anche negli appartamenti per verificare l’indice di sovraffollamento: su 20 accessi nessuna irregolarità è stata riscontrata. Altri 102 accertamenti hanno riguardato il degrado urbano, il disagio sociale, l’uso degli spazi pubblici e il corretto utilizzo degli alloggi popolari e il contrasto alla microcriminalità che più impatta sui cittadini.

Investimenti nel campo dell’innovazione tecnologica rafforzeranno l’azione di controllo del territorio.

Qualche dato sugli incidenti: per il quinto anno consecutivo non ci sono stati morti sulle strade di Montemurlo, mentre i sinistri sono aumentati ma con un calo dei feriti gravi.

Sul fronte della prevenzione, incontri con le scuole e con i cittadini sull’educazione stradale e sulla civile convivenza.