PRATO - Il luna park di viale Marconi è un successo: tanta partecipazione alla serata d’inaugurazione

Giochi per grandi e piccoli, caramelle di ogni tipo e stand gastronomici. In molti hanno preso parte alla prima giornata del parco giochi
Samuela Pagliara
Si è aperta con uno spettacolo di fuochi d’artificio ed una grande partecipazione di grandi e piccoli, la fiera più attesa della città di Prato. Un appuntamento che ogni anno raduna migliaia di ragazzi provenienti da tutta la zona e che- tra zucchero filato e caramelle- rende felice tutti i bambini. Oltre 40 giostre dalle più adrenaliniche alle classiche ed immancabili, i tradizionali stand di dolciumi e street food e poi una novità unica in italia: il Joker Jump. Un mondo di luci, colori e spettacolo animerà viale Marconi fino al prossimo 14 settembre. Più di 80 attrazioni tra autoscontri, montagne russe, ruota panoramica e spericolati percorsi. Sconti per i più piccoli per la “Festa del bambino” il 26 agosto, 2 e 9 settembre. In programma, il 4 settembre, una mattinata d divertimento per i ragazzi diversamente abili con attrazioni e merende offerte dagli esercenti.

