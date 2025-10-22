PRATO - IL PALAZZO DELLE PROFESSIONI FESTEGGIA 15 ANNI: IL PROGRAMMA

Quindici anni di attività per il palazzo delle professioni di Prato che, per l’occasione, apre le porte alla cittadinanza per un pomeriggio dedicato all’arte e alla musica. La ‘casa’ di oltre 4.400 professionisti pratesi celebra la ricorrenza sabato 25 ottobre. Si tratta di un’esperienza unica in Italia, un’idea che ha valorizzato palazzo Vaj e che adesso torna ad aprirsi al territorio attraverso la cultura. Sotto lo stesso tetto, per anni, commercialisti, architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, ingegneri, geometri e periti industriali. Uno spazio che oggi non solo dà un punto di riferimento ai professionisti, ma che si apre anche ad esperienze culturali, artistiche, alla proiezione di documentari, dibattiti e alla convegnistica. Alle ore 16 con l’apertura del Palazzo e delle sedi degli ordini professionali. Le visite guidate alla scoperta di Palazzo Vaj saranno curate da Fare Arte. A seguire il concerto gratuito ‘Omaggio a Battiato’, a cura di Ensemble Terzo Tempo.