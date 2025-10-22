Attualità

PRATO - IL PALAZZO DELLE PROFESSIONI FESTEGGIA 15 ANNI: IL PROGRAMMA

Samuela Pagliara
Samuela Pagliara
LIVE

Quindici anni di attività per il palazzo delle professioni di Prato che, per l’occasione, apre le porte alla cittadinanza per un pomeriggio dedicato all’arte e alla musica. La ‘casa’ di oltre 4.400 professionisti pratesi celebra la ricorrenza sabato 25 ottobre. Si tratta di un’esperienza unica in Italia, un’idea che ha valorizzato palazzo Vaj e che adesso torna ad aprirsi al territorio attraverso la cultura. Sotto lo stesso tetto, per anni, commercialisti, architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, ingegneri, geometri e periti industriali. Uno spazio che oggi non solo dà un punto di riferimento ai professionisti, ma che si apre anche ad esperienze culturali, artistiche, alla proiezione di documentari, dibattiti e alla convegnistica. Alle ore 16 con l’apertura del Palazzo e delle sedi degli ordini professionali. Le visite guidate alla scoperta di Palazzo Vaj saranno curate da Fare Arte. A seguire il concerto gratuito ‘Omaggio a Battiato’, a cura di Ensemble Terzo Tempo.

Articoli correlati

FIRENZE - Affitti brevi, cedolare al 26% per...

FIRENZE - NEONATA DI GAZA SALVATA AL MEYER:...

FIRENZE - VANDALI SCUOLA ITIS MEUCCI E GALILEI

LIVORNO - “CUORE BLU”: UN FILM CHE CELEBRA...

PISTOIA - MONSIGNOR TARDELLI, VESCOVO DI PISTOIA E...

FIRENZE - NON SI FERMANO LE PROTESTE DELLE...

FIRENZE - LA TRASFORMAZIONE DI PIAZZA BECCARIA: FONTANE...

PRATO - KILLER DELLE ESCORT: LA PROCURA INDAGA...

VIAREGGIO - TERREMOTO POLITICO E MAGGIORANZA A RISCHIO

FIRENZE - TRIBUNALE MINORENNI: AUMENTO REATI E PERSONALE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia