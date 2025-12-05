Attualità

ASCIANO (SI) - IL PRIMO IMPIANTO PER BIOMETANO: RIDUCE LE EMISSIONI DI CO2

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Il primo impianto di grid reverse flow per biometano in Italia è stato realizzato ad Asciano in provincia di Siena. Estra è la prima multiutility italiana ad aver attivato una rete di distribuzione bidirezionale, permettendo così l’immissione di biometano dalla rete di distribuzione locale alla rete di trasporto nazionale. La rete di distribuzione bidirezionale permette di superare i limiti imposti dalla configurazione tradizionale, in cui il gas fluisce dalla rete di trasporto fino alle utenze. In questo modo, il sistema recupera il biometano prodotto localmente nello specifico dall’impianto delle Cortine, comprimendolo e reimmettendolo nella rete nazionale anche nei periodi di bassa domanda, in cui non sarebbe possibile smaltire tutto il gas prodotto. Una tecnologia che permette di ridurre le emissioni di Co2 e incrementare la quota di energia verde nel sistema gas nazionale.

Articoli correlati

FIRENZE - BILANCIO: FUNARO, ” NOI AUMENTIAMO LE...

PISTOIA - REGIONE: VIABILITÀ E SANITÀ PRIORITARIE PER...

FIRENZE - STOP USO TURISTICO RICETTIVO EX CONVITTO...

FIRENZE - ALLUVIONE 2023: FIRMATA ORDINANZA PER 367...

PISTOIA - SPAMPANI CONFERMATO PRESIDENTE CONFCOMMERCIO PISTOIA E PRATO

CAVRIGLIA - GRAZIE A 20MLN PNRR IL BORGO...

firenze - VOCI DI LUCE: IL CONCERTO DI...

FIRENZE - LA PANCHINA ROSSA NEL GIARDINO DI...

TOSCANA - L’AI “IN CAMPO”: 44% GIOVANI AGRICOLTORI...

LUCCA - LA DIRIGENTE: “LISTA STUPRI”, UN CASO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia