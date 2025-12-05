ASCIANO (SI) - IL PRIMO IMPIANTO PER BIOMETANO: RIDUCE LE EMISSIONI DI CO2

Il primo impianto di grid reverse flow per biometano in Italia è stato realizzato ad Asciano in provincia di Siena. Estra è la prima multiutility italiana ad aver attivato una rete di distribuzione bidirezionale, permettendo così l’immissione di biometano dalla rete di distribuzione locale alla rete di trasporto nazionale. La rete di distribuzione bidirezionale permette di superare i limiti imposti dalla configurazione tradizionale, in cui il gas fluisce dalla rete di trasporto fino alle utenze. In questo modo, il sistema recupera il biometano prodotto localmente nello specifico dall’impianto delle Cortine, comprimendolo e reimmettendolo nella rete nazionale anche nei periodi di bassa domanda, in cui non sarebbe possibile smaltire tutto il gas prodotto. Una tecnologia che permette di ridurre le emissioni di Co2 e incrementare la quota di energia verde nel sistema gas nazionale.