FIRENZE - IL SITO SESSISTA: MIGLIAIA DI DENUNCE, ANCHE DALLA TOSCANA

Migliaia di denunce da tutta Italia per le foto e i commenti scoperti sul portale sessista. Dalla toscana centinaia di segnalazioni. E’ una vergogna senza fine quello che è emerso dai siti, chiusi in questi giorni ma attivi da 20 anni, nei quali migliaia di uomini esprimevano in branco con frasi violente nei confronti di donne ignare di tutto. Uno scandalo arrivato anche nei palazzi delle istituzioni , con la sindaca Funaro colpita in prima persona, ma che riguarda anche moltissime giornaliste, come me e come le mie colleghe. L’appello a denunciare, sempre e comunque, per combattere mentalità patriarcale e violenta che ci riduce ad oggetti.

