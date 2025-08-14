CINQUALE (MS) - IL VIBES SUMMER FESTIVAL E’ UN SUCCESSO: IERI TANANAI

Attualità

ll Vibes Summer Festival 2025 si è concluso ieri sera a Cinquale (MS) con un grande evento che ha coronato un’edizione da record. Dal 2 al 13 agosto, la kermesse ha portato sul palco alcuni tra i nomi più amati della scena musicale italiana, offrendo sette serate di spettacolo e richiamando migliaia di spettatori da tutta la Toscana e non solo. Il gran finale è stato affidato a Tananai, protagonista del “CalmoCobra Live Estate 2025”, che ha regalato al pubblico un concerto intenso e coinvolgente. Alternando i suoi successi più recenti ai brani che lo hanno reso celebre, l’artista milanese ha saputo creare un’atmosfera carica di emozioni, trasformando la piazza in un coro unico. Applausi, luci e cori hanno accompagnato ogni canzone, suggellando una serata perfetta e confermando il Vibes Summer Festival come uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi e riusciti della costa toscana.

