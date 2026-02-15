Attualità

Montepulciano (SI) - Il Vino Nobile guarda a Oriente: focus sui mercati asiatici

È stata definita la città del vino più bella del mondo: parliamo di Montepulciano. Qui il Vino Nobile affonda le sue radici più antiche, custodendo una storia e una tradizione in cui il territorio è sempre stato al centro di ogni scelta produttiva.
Un territorio che trasuda memoria e identità, e che racconta un’economia fondata soprattutto sul turismo enologico. Negli ultimi anni questo equilibrio si è trasformato, dando vita a vere e proprie rivoluzioni culturali ed economiche legate al mondo del vino.
La denominazione del Vino Nobile, tra le più rappresentative d’Italia, è oggi fortemente presente anche nei mercati asiatici, come il Giappone, dove continua a testimoniare un legame profondo e riconosciuto.

