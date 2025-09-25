Attualità

Impruneta (FI) - IMPRUNETA INCORONA LA MIGLIOR SCHIACCIATA CON L’UVA

Milko Chilleri
Milko Chilleri
A Impruneta è andato in scena il Food Challenge dedicato alla schiacciata con l’uva: quattro i premiati in provincia di Firenze.
Per il secondo anno consecutivo Impruneta in provincia di Firenze incorona le migliori schiacciata con l’uva della provincia.
Simbolo della tradizione culinaria fiorentina la “stiaccia” è preparazione che a radici contadine, legate al periodo della raccolta dell’Uva, un alimento che ha come base ha la pasta del pane lievitata.
All’evento hanno partecipato 15 realtà produttive di Firenze e provincia che 4 giurie valutato per aspetto, qualità aromatica, cottura e succulenza.
L’evento, inserito nel calendario di appuntamenti legati alla 99ª edizione della Festa con l’Uva, rientra in un più ampio percorso di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche toscane, con anche uno scopo benefico e sociale rivolto alla collettività.

