Impruneta (FI) - IMPRUNETA OSPITA LA MOSTRA DEDICATA AGLI INDIANI NATIVI

Il fascino e la ricchezza della cultura materiale dei grandi popoli delle pianure americane prendono vita nella mostra itinerante etnografica ‘Older than America’. La rassegna offre uno sguardo intenso sui valori spirituali degli indiani Sioux, che rivelano la loro visione del mondo e il legame profondo con la natura. I capolavori provengono dalle due più prestigiose collezioni private europee, testimoni silenziosi di una civiltà antica e straordinaria.

Tra i manufatti in esposizione ci sono anche i costumi del film Balla con i lupi, realizzati dall’artista Cathy Smith, storica e studiosa del West americano. Cresciuta in un ranch nel South Dakota, dove giovanissima ha imparato l’arte dell’intreccio degli aculei di porcospino.