Attualità

Impruneta (FI) - IMPRUNETA OSPITA LA MOSTRA DEDICATA AGLI INDIANI NATIVI

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

Il fascino e la ricchezza della cultura materiale dei grandi popoli delle pianure americane prendono vita nella mostra itinerante etnografica ‘Older than America’. La rassegna offre uno sguardo intenso sui valori spirituali degli indiani Sioux, che rivelano la loro visione del mondo e il legame profondo con la natura. I capolavori provengono dalle due più prestigiose collezioni private europee, testimoni silenziosi di una civiltà antica e straordinaria.
Tra i manufatti in esposizione ci sono anche i costumi del film Balla con i lupi, realizzati dall’artista Cathy Smith, storica e studiosa del West americano. Cresciuta in un ranch nel South Dakota, dove giovanissima ha imparato l’arte dell’intreccio degli aculei di porcospino.

Articoli correlati

LIVORNO - RI-CREARE SOLIDARIETA’ IN PIAZZA DOMENICO CHIESA

LIVORNO - IL VERNACOLIERE SOSPENDE LE PUBBLICAZIONI

LIVORNO - GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

TOSCANA - STOP CIBO ULTRAFORMULATO NELLE MENSE SCOLASTICHE:...

PRATO - Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico...

PRATO - Sfruttamento, tutele sociali e giuridiche per...

BRUXELLES - SPIAGGE E COLTELLI IGP ALLA SETTIMANA...

QUARRATA (PT) - RESTAURO DA 1,3 MILIONI PER...

PISA - APRE A PALAZZO BLU LA MOSTRA...

LUCCA - LA FABBRICA DELL’ARIA ARRIVA ALL’OSPEDALE DI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia