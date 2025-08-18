TOSCANA - IN ARRIVO CINQUE BANDI DELLA REGIONE PER LE IMPRESE TOSCANE

Sostenere le imprese toscane per lo sviluppo di tecnologie strategiche in tutti quei settori cruciali per ridurre la dipendenza dai paesi extraeuropei favorendo competenze, catene del valore e occupazione. Accanto a questo sostegno a chi investe in ricerca e sviluppo collaborando con imprese e centri di ricerca. Sono in arrivo cinque bandi tutti finanziati con risorse regionali e Fers 2021-27, il fondo europeo per lo sviluppo delle Regioni: 190 milioni di euro suddivisi tra il bando di innovazione strategica per le imprese della moda, il bando filiera smart, il bando di innovazione Step e due bandi in ricerca e sviluppo, misure che fanno capo anche al progetto Giovanisì per l’autonomia di giovani. A questi si aggiunge un ulteriore intervento per il settore moda, attraverso l’istituzione di un fondo di investimento da 10 milioni, finalizzato ad incrementare il patrimonio nel medio-lungo termine delle imprese che attuino processi di integrazione destinati ad incrementare l’efficienza dei processi produttivi, la crescita dimensionale e la riorganizzazione della filiera: gli investimenti dovranno in questo caso essere effettuati attraverso strumenti finanziari di equity emessi da micro, piccole e medie imprese non quotate, operanti nel settore della moda e con sede in Toscana. L’obiettivo del bando è stimolare le aziende del settore moda a compiere un salto di qualità in termini tecnologici, digitali e ambientali. A disposizione ci sono 30 milioni di euro e si potranno presentare le domande di contributo a partire dal 1 ottobre 2025. Il bando si rivolge principalmente a micro, piccole e medie imprese – anche in forma associata – e offre l’opportunità di finanziare progetti che abbiano una forte componente innovativa, con un investimento compreso tra 200 mila e un milione e mezzo di euro. Si tratta di contributi a fondo perduto, fino al 50 per cento dei costi a seconda della tipologia di progetto e della dimensione dell’impresa. L’obiettivo è dare ossigeno alle aziende e sostenerle nel ripensare il proprio modello produttivo, guardando al futuro con maggiore competitività.