CARMIGNANO (PO) - INAUGURATO A COMEANA IL TERZO FONTANELLO

Carmignano ha il suo terzo fontanello di Publiacqua per la distribuzione gratuita di acqua. L’impianto è stato inaugurato stamani in via Rossini a Comeana, a servizio di una località popolosa e che da oggi ha un servizio in più.

I tre fontanelli installati nel corso degli anni a Carmignano, hanno sempre riscosso un grande successo presso i cittadini erogando dal 2017 all’agosto 2025 poco meno di 4 milioni di litri di acqua. Numeri che non rappresentano un unicum o una eccezione visto che sono in linea con quanto fatto registrare dagli altri fontanelli. Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, infatti, i fontanelli installati, hanno erogato, nel periodo dal 2017 all’agosto 2025, oltre 311 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 207 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 65 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

“Ora anche Comeana ha il suo fontanello – dice il sindaco Edoardo Prestanti -, dopo quelli già in funzione a Seano e nel capoluogo, a Carmignano. È un territorio, il nostro, dove siamo molto attenti e sensibili alla salvaguardia dei suoi valori paesaggistici e ambientali. E dove è abitudine promuovere buone pratiche, sia nelle attività economiche, mettendo al bando l’uso dei pesticidi in agricoltura, sia per quanto riguarda impieghi più domestici, limitando l’uso della plastica e, nel caso, incrementando un consumo virtuoso. La tutela del territorio è un aspetto fondamentale della nostra politica, nella prevenzione e riduzione del rischio idraulico, compresi i programmi attivati con Publiacqua per eliminazione degli scarichi e per la realizzazione di un sistema fognario sempre più efficiente, nell’incoraggiare comportamenti sempre più corretti nell’utilizzo di risorse naturali. È con piena soddisfazione che abbiamo inaugurato questo terzo fontanello, aumentando la dotazione per i cittadini di Carmignano”.

“Inauguriamo con piacere questo nuovo fontanello – afferma Nicola Perini, presidente di Publiacqua – per offrire un servizio sempre più capillare e diffuso nel Comune di Carmignano. I fontanelli sono molto apprezzati dai cittadini e hanno un ruolo importante per far capire a tutti che l’acqua del pubblico acquedotto è buona, sana e non ha bisogno della plastica per essere trasportata. Offriamo questo servizio perché contribuisca a far crescere nei nostri cittadini quella consapevolezza che può far ridurre l’uso dell’acqua in bottiglia e far essere orgogliosi di quella che arriva dal rubinetto”.