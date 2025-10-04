Attualità

MONTEPULCIANO (SI) - INCENDIO DISTRUGGE CASA DEL POPOLO E LA SEDE DEL PD

Samuela Pagliara
Distrutta a causa di un incendio la casa del popolo di Abbadia, frazione di Montepulciano (Siena) e la sede del Partito Democratico. Ad annunciarlo sui social è stato europarlamentare Dario Nardella: “E’ andato tutto distrutto – scrive Nardella -, per fortuna senza danni alle persone. Tutto fa pensare ad un’atto doloso, speriamo non lo sia. Ci aspettiamo – ha concluso – che le indagini dei carabinieri si svolgano rapidamente per individuare eventuali responsabili”. La struttura ospita anche la sede dell’Auser. “E’ un luogo che da decenni rappresenta un pezzo importante della storia politica e sociale della nostra comunità” spiega sui social il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini sottolineando che “al momento le autorità competenti stanno effettuando gli accertamenti necessari per capire le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni”. Tanti i messaggi di solidarietà sui social da parte di sindaci ed esponenti del Pd alla comunità.

