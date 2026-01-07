INFLUENZA VERSO IL PICCO

A dicembre 2025, i pronto soccorso della Toscana hanno registrato 1586 accessi per influenza e polmonite, in forte aumento rispetto ai 390 dello stesso periodo del 2024. In particolare per l’influenza complicata da polmonite sono stati registrati 173 accessi a dicembre 2025, a fronte dei 75 dell’anno precedente. E’ quanto fa sapere l’assessorato alla sanità della Regione Toscana precisando che il dato è in linea con l’andamento stagionale della fase più acuta dell’influenza. La fascia di età più colpita è quella dei bambini dagli 0 mesi ai 4 anni con 303 casi (a fronte dei 41 del dicembre 2024) e 5-9 anni con 170 casi (22 nel 2024). Tra gli anziani, i più colpiti sono stati coloro che hanno tra i 75 e i 79 anni con 79 casi registrati nel dicembre 2025 e chi ha tra 80 e 84 anni, con 76 casi. Numeri destinati a crescere nei prossimi giorni a causa della riapertura delle scuole e del ritorno alle attività lavorative dopo le festività natalizie ma anche l’arrivo del vero freddo .