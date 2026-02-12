Attualità

Impruneta (FI) - “Integra”, un modello per l’accesso al lavoro dei migranti

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

Lui si chiama Moussa, è in Italia da tre anni ee È uno dei giovani selezionati per partecipare al progetto di formazione “Integra”, iniziativa dedicata all’inclusione socio-lavorativa dei migranti. Il programma è promosso da un’azienda di Impruneta in provincia di firenze con l’obiettivo di rispondere alla crescente difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato, in particolare nei settori tecnici.

Il progetto offre un percorso di formazione in alcuni settori tecnici specifici, con L’obiettivo di preparare profili professionali di base pronti a entrare nelle aziende del territorio, creando per i partecipanti nuove opportunità di autonomia e, per le imprese, personale qualificato in ambiti tecnici oggi difficili da coprire.

La speranza degli organizzatori è che il progetto Integra possa diventare un modello da esportare anche in altri settori e contesti, grazie anche al supporto della Regione Toscana.

Articoli correlati

TOSCANA - CISL PROPONE A IMPRESE E ISTITUZIONI:...

Firenze - Mercati globali e Anteprime: la Toscana...

FIRENZE - NEL DIBATTITO SULL’URBANIZZAZIONE SPUNTA IL COMITATO...

FIRENZE - MIGRAZIONI: GENETICAMENTE INARRESTABILI. I TOSCANI ETRUSCHI?...

PISA - RICERCATORI A LAVORO PER LA SALVAGUARDIA...

FIRENZE - IRPET: DISTRETTO MODA IN MIGLIORAMENTO MA...

TOSCANA - DISPARITA’ DI GENERE, ANCHE IN TOSCANA...

FIRENZE - PROTESTA LAVORATORI REGIONE TOSCANA CONTRO TAGLIO...

PRATO - ANCORA DROGA ALLA DOGAIA: NUOVE PERQUISIZIONI

PISTOIA - METALMECCANICI: IPOTESI NUOVO CONTRATTO AL VAGLIO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia