Impruneta (FI) - “Integra”, un modello per l’accesso al lavoro dei migranti

Lui si chiama Moussa, è in Italia da tre anni ee È uno dei giovani selezionati per partecipare al progetto di formazione “Integra”, iniziativa dedicata all’inclusione socio-lavorativa dei migranti. Il programma è promosso da un’azienda di Impruneta in provincia di firenze con l’obiettivo di rispondere alla crescente difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato, in particolare nei settori tecnici.

Il progetto offre un percorso di formazione in alcuni settori tecnici specifici, con L’obiettivo di preparare profili professionali di base pronti a entrare nelle aziende del territorio, creando per i partecipanti nuove opportunità di autonomia e, per le imprese, personale qualificato in ambiti tecnici oggi difficili da coprire.

La speranza degli organizzatori è che il progetto Integra possa diventare un modello da esportare anche in altri settori e contesti, grazie anche al supporto della Regione Toscana.