PISA - Internet Festival, a Pisa si esplorano le nuove frontiere

Innovazione, etica e identità da affermare in un epoca di intelligenza artificiale e trasformazioni digitali: si apre a Pisa la quindicesima edizione dell’Internet Festival, la manifestazione più longeva in Italia dedicata al rapporto tra società e digitale. Per quattro giorni Pisa diventa un laboratorio diffuso animato da scienziati, accademici, esperti, imprenditori e artisti.