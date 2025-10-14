LUCCA - LA FABBRICA DELL’ARIA ARRIVA ALL’OSPEDALE DI LUCCA

Un unicum a livello mondiale che racchiude in sé un valore scientifico, economico e sociale. E’ la Fabbrica dell’aria un’installazione che sfrutta l’intelligenza delle piante per purificare l’aria degli ambienti chiusi. Agendo come una “biomacchina che respira”, incanala l’aria attraverso un substrato in cui le radici delle piante e i batteri benefici degradano le sostanze inquinanti. L’aria, così purificata, viene poi rilasciata nell’ambiente con il supporto di sensori avanzati che ne monitorano la qualità. Ideata dal neurobiologo professore Stefano Mancuso verrà installata all’ospedale San Luca di Lucca grazie a Unicoop Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. E’ stata realizzata da Pnat, società fondata come spin-off dell’Università di Firenze, ha l’aspetto di una serra modulare. Il progetto delle Fabbriche dell’aria in ospedale non si ferma qui e prosegue con altre tappe. Dopo Firenze e Lucca sarà installata anche ad Arezzo, Ospedale San Donato, a Pistoia, Ospedale San Jacopo, a Pisa, Ospedale Cisanello, a Prato, Ospedale Santo Stefano, a Siena, Ospedale Santa Maria delle Scotte. Nel prossimo periodo Unicoop Firenze lancerà una raccolta fondi popolare