FIRENZE - LA FESTA DELL’OTTIMISMO DE “IL FOGLIO” 2025

Salone dei cinquecento strapieno, oggi, per l’ultima edizione della Festa dell’ottimismo, organizzata dal giornale Il Foglio. Una giornata di confronti e dibattiti sulla politica e l’attualità, tra gli ospiti molti ministri giornalisti e personaggi di rilevo del mondo istituzionale italiano ed europeo. Obiettivo declinare, ciascuno nel suo ambito, il tema dell’ottimismo secondo i propri ambiti di competenza. Tra i temi trattati di maggiore rilievo la guerra, il medio-oriente, la tregua su Gaza, frontiere politiche ed identitarie, il futuro dell’Europa e dell’economia mondiale, i media e il ruolo dell’informazione in un mondo sempre più veloce. Su questo, il direttore Claudio Cerasa, ha voluto lanciare un messaggio anche ai giovani giornalisti che si affacciano al mestiere in un contesto spesso a loro ostile.