Attualità

Firenze - LA MARGHERITA PERFETTA PER LA GIORNATA DELLA PIZZA

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

Nel giorno dedicato alla pizza in tutto il mondo, abbiamo chiesto ad un professionista dell’impasto di raccontarci i segreti della regina indiscussa: la margherita.
È il cibo che rende più felici, scelto da un italiano su due come piatto preferito. Parliamo della pizza, amatissima in ogni regione, nata come autentico cibo da strada della tradizione napoletana. In origine veniva venduta da ambulanti e piccoli forni, spesso piegata “a portafoglio” per essere consumata camminando. I primi condimenti erano essenziali: strutto, erbe aromatiche e formaggi locali.

Le statistiche mostrano che, nelle scelte dei consumatori, si delinea un equilibrio significativo: da un lato il legame con la tradizione, dall’altro la ricerca di novità. Oggi la pizza è apprezzata in tutto il mondo e proposta anche nelle varianti più diverse e inconsuete, mantenendo però un rapporto costante con le sue radici storiche.

Insieme a Giovanni andiamo a scoprire i segreti e le tecniche di preparazione della piu amata dagli italiani: la pizza margherita

Una volta condita, la pizza viene infornata a 420 °C per circa un minuto e mezzo. Il risultato è una vera bellezza per gli occhi e per il palato.

Articoli correlati

FIRENZE - RIAPERTA DOPO DUE ANNI LA STRADA...

FIRENZE - UCCISA PER LA POLIZZA: RESTANO IN...

FIRENZE - OMICIDIO PROSTITUTA: NUOVA PISTA SUL MOSTRO

TOSCANA - PUNTI NASCITA: LA TOSCANA CHIEDE A...

FIRENZE - MODA: LE IDEE GRAFICHE DEI RAGAZZI...

PIOMBINO - RIGASSIFICATORE, IL COMITATO: “NON SMETTIAMO DI...

FIRENZE - MORTE MAGHERINI: LE CENSURE DELLA CEDU

LIVORNO - SFERRA UN PUGNO A UNA VOLONTARIA...

FIRENZE - SALDI INVERNALI 2026: FIRENZE TIENE, PIU’...

FIRENZE - AUTOSUFFICIENZA RIFIUTI: BENE LA REGIONE, MENO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia